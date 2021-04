Alegrete está inscrita na pesquisa perfil ciclista brasileiro 2021

Compartilhe















Em 2015, nasceu o Perfil do Ciclista Brasileiro, iniciativa da Parceria Nacional Pela Mobilidade em Bicicleta, cujo o objetivo é preencher a lacuna de conhecimento sobre os usuários e o uso da bicicleta como transporte urbano do Brasil.

Em 2015, foram entrevistados 5012 ciclistas em dez cidades das diferentes regiões brasileiras: Aracaju, Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Manaus, Niterói, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.

Para isso, foram a campo, durante os meses de julho e agosto de 2015, mais de 100 pesquisadores. Esta foi a primeira pesquisa brasileira sobre o perfil dos ciclistas urbanos com abrangência nacional e vem preencher uma lacuna onde até então havia escasso conhecimento sobre os usuários e o uso da bicicleta como transporte urbano no Brasil.

Na segunda edição da Pesquisa Perfil do Ciclista, além do Brasil, foram incluídas cidades da Argentina e Colômbia. No Brasil, foram entrevistados 7644 ciclistas em 25 cidades das diferentes regiões brasileiras: Afuá (PA), Antonina (PR), Aracaju (SE), Belém (PA), Brasília(DF), Cáceres (MT), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Gurupi (TO), Ilha Solteira (SP), Mambaí (GO), Manaus (AM), Niteroi (RJ), Palmas (TO), Pedro Leopoldo(MG), Pomerode (SC), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), São Fidelis (RJ), São Paulo (SP), Sorocaba (SP), Tamandaré (PE) e Tarauacá (AC).

Na Argentina, a pesquisa foi realizada em 3 cidades sendo elas Rosário, Salta e Santa Rosa. Já na Colômbia, 4 cidades fizeram parte da pesquisa: Bucaramanga, Medelín, Popayan e Villavicêncio. A pesquisa foi organizada pela Transporte Ativo e pelo LABMOB-UFRJ, e contou com uma extensa rede de organizações colaboradoras que levaram a campo, entre setembro de 2017 e abril de 2018 mais de 140 pesquisadores.

Essa pesquisa é promissora e inovadora por unir esforços na escala latino-americana na produção de conhecimento sobre os usuários e o uso da bicicleta como transporte urbano e na promoção desse modal nos diferentes países. Foi através desta pesquisa surgiram dados para subsidiar a formulação de uma agenda mais precisa e robusta de políticas públicas e ações de promoção da bicicleta como modo de transporte.

Em 2015 e 2018 a Pesquisa Perfil do Ciclista foi realizada e agora em 2021 está de volta para sua edição trienal. O estudos revelaram uma série de informações de grande valor para a promoção da mobilidade por bicicletas no País.

A cidade de Alegrete está oficialmente inscrita e se associa a dezenas de capitais brasileiras que vão realizar a atividade neste ano. De acordo com Blé Binatti, umas das coordenadores da pesquisa em Alegrete, a próxima etapa agora prevê treinamento, orientações e o cronograma oficial.

Alguns dados destacados em 2018, foi de que 75,8% usa a bicicleta para ir ao trabalho. Lazer (61,9%) e Compras (55,7%), foram os outros destinos mais usados entre os ciclistas pesquisados. Já o perfil do ciclista apontou que 82,5% afirmaram pedalar 5 dias ou mais por semana. Cerca de 59% dos entrevistados disse usar a bicicleta como meio de transporte há mais de 5 anos.

Viabilizada através de parcerias com diversas organizações de todas as regiões do País a pesquisa é coordenada pela Transporte Ativo, Labmob – Laboratório de Mobilidade Sustentável da UFRJ e o Observatório das Metrópoles, os resultados são marcos na compreensão do modal cicloviário na nossa atual realidade urbana.

Este ano, a terceira edição da Pesquisa Perfil do Ciclista, será uma grande oportunidade para contribuição e desenvolvimento de ações que promovam o uso da bicicleta. A análise dos dados coletados contribui com o estudo dos desafios e caminhos possíveis para incremento da mobilidade urbana por bicicletas.

