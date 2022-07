Prefeitura promove o I Curso de Aplicação do Ensino da Cultura Tradicionalista nas Escolas

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, através do Museu do Gaúcho, em parceria com a 4° Região Tradicionalista, promoveu o I Curso de Aplicação do Ensino da Cultura Tradicionalista nas Escolas no último sábado, 09, no Museu do Gaúcho.

O evento teve contou com as seguintes palestras temáticas:

“História do Rio Grande do Sul” – coordenador da 4°RT Marco Saldanha Júnior

“História de Alegrete” – professor Thiago Vaucher

“Indumentária Gaúcha” – tradicionalista Stefano Jacques

“Folclore Gaúcho” – tradicionalista Milena Antunes

“Símbolos do Rio Grande do Sul” – peão do RS – Eloir Junior

“Aplicação Pedagógica na Escola” – professora Gicele Barua

“Etnias do Gaúcho: Rio Grande de Muitas Terras“ – 3° Prenda do RS Daiana Dal Ros