Alegrete terá três exemplares crioulos na grande final da raça na Expointer

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Três exemplares de Alegrete estão na grande final da raça crioula na Expointer 2022.

O município conseguiu obter a classificação de três animais para grande final Morfológica do Ciclo da raça crioula.

Dois dos exemplares foram aprovados entre os dias 6 e 9 de julho, onde 143 exemplares foram pré-aprovados, etapa que precede a decisão final do trio de avaliadores, no principal palco da raça Crioula, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio/RS. Os exemplares passaram pelo crivo de avaliação dos técnicos Christina Freitas Bandeira de Mello, Gustavo Arhanitsch e Rodrigo Rodrigues Teixeira, todos credenciados à ABCCC.

Além de RTG Jaguatirica que pertence à Cabanha do Salso – Alegrete(Criador e expositor Roberto Thaddeu Gomes) e Faluboso da Marca EB, da Cabanha Don Pedro(Diogo Breyer-criador e expositor), a fêmea Retomada do Curupá, representando a Cabanha Curupá, (criador Ricardo de Freitas Labrêa), já tinha carimbado o passaporte em maio deste ano em Bagé.

A Final do ciclo Morfológico de 2022 acontece junto à Expointer, entre os dias 24 e 27 de agosto de 2022, e contará com o julgamento de João Francisco Silveira na categoria Machos e Felipe Malfatto Fleitas na categoria Fêmeas.

Os exemplares aprovados na Prévia se juntam aos 144 exemplares já classificados para a Morfologia Expointer através das 19 Exposições Passaportes realizadas a partir do mês de abril, percorrendo oito estados brasileiros, somando – com os 106 selecionados na prévia – os 250 finalistas deste ciclo morfológico. Além disso, a Prévia Morfológica definiu 15 machos e 15 fêmeas reservas (que serão chamados, caso necessário, na ordem divulgada na lista oficial).

>>> CONFIRA AQUI A LISTA DOS EXEMPLARES APROVADOS E OS RESERVAS