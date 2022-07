Rotary Club de Alegrete presta homenagem ao MPT-RS de Uruguaiana

Presidente da entidade esteve na PTM para agradecer destinações feitas pelo órgão para projetos sociais.

A direção do Rotary Club Alegrete Norte Centro esteve na última segunda-feira (4) na sede da Procuradoria do Trabalho Municipal (PTM) de Uruguaiana para entregar uma placa em agradecimento a destinação de recursos pela unidade do MPT ao trabalho assistencial realizado pela entidade. A presidente do clube, Fátima Marchezan, entregou a placa aos procuradores lotados em Uruguaiana, Hermano Martins Domingues e Franciele D’Ambros, respectivamente coordenador e vice-coordenador da PTM.

A homenagem é um reconhecimento ao apoio que a unidade do MPT-RS em Uruguaiana, responsável por uma região de abrangência que inclui Alegrete, tem prestado a projetos sociais encabeçados pelo Rotary. A placa cita textualmente projetos que foram contemplados com destinações do MPT, como projetos de doação de alimento família em situação de vulnerabilidade social durante a pandemia ou melhorias na Santa Casa de Caridade de Alegrete, em especial na UTI Neonatal e no Setor de Oncologia.