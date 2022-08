Prefeitura sinaliza uma alternativa para impasse do transporte para o IFFar

Share on Email

A proposta apresentada pela Administração Municipal continuou sendo a de desvincular a linha do Passo Novo das demais linhas. Contudo, neste novo encontro surgiu a proposta do valor cobrado pela passagem ser de R$7,00 (R$14,00 diariamente).

Além disso, foi montado um grupo de trabalho, com representantes da Prefeitura e IFFar para estudar uma alternativa definitiva para a problemática do transporte até o Passo Novo.

Como demais encaminhamentos, a Prefeitura irá verificar juridicamente a possibilidade do IFFar utilizar dois ônibus da Prefeitura como apoio ao transporte. Contudo, a instituição precisaria fornecer tanto o motorista como o combustível.

Considerando a falta de uma solução a curto prazo e o prejuízo que a situação atual do transporte até o Campus causa a um número significativo de estudantes do município de Alegrete que cursam o Ensino Médio Integrado no IFFar, mesmo tendo-se ciência de que a responsabilidade pelo transporte coletivo municipal é da Prefeitura, o IFFar está organizando um edital para bolsa emergencial para deslocamento estudantil que será destinado aos estudantes que necessitarão utilizar um transporte alternativo para se deslocarem até o Campus.

