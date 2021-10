A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, informa que haverá a suspensão temporária da execução em caráter experimental dos Circulares Noturnos C1 e C2.

A medida foi submetida à apreciação do Conselho Municipal de Trânsito e obteve deferimento pelo órgão. Assim, o período noturno deverá ser atendido pela extensão do horário de atendimento das linhas normais, Piola X Vila Nova e Vera Cruz X Dr. Romário, com encerramento das linhas às 21h40, perfazendo o itinerário dos circulares pelos bairros, de segunda a sexta-feira.

A capacidade de usuários deve respeitar o percentual definido para cada bandeira, de acordo com protocolo específico do Governo do Estado do RS, sob decreto estadual nº 55.882/2021 e suas alterações posteriores.