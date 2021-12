Prefeitura vai revogar muitas restrições relacionadas à Covid; novo decreto será publicado nesta semana

Todos devem atender às normas e exigências necessárias para funcionamento de atividades geradoras de público, considerando todos os recintos abertos ou fechados destinados.

Essa possibilidade, se deve diante da melhora contínua nos indicadores da Covid-19 – como a de casos ativos.Nos próximos dias, a Prefeitura lançará um novo decreto com as determinações.

Nos últimos dois meses, os casos ativos e a confirmação de novos casos são irrisórios, além de não ter registros de pacientes hospitalizados e tampouco, óbitos na cidade. Esses indicadores positivos para o retorno do que é considerado “normal”, isto é, todas as atividades liberadas, também, vem ao encontro com a vacinação contra a Covid-19. Por esse motivo, a rede de saúde está trabalhando diariamente com a aplicação dos imunizantes a partir de 12 anos. Um dado mais relevante também é a necessidade da aplicação da segunda dose, muitos alegretenses estão com essa etapa atrasada. Outros já estão completando a terceira dose.