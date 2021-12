Definidos os semifinalistas no Torneio do Palmeiras na categoria livre

Jogando no Palmeiras o Cruzeiro despachou o Sindicato. Vitória por 1 a 0 e vaga do time azul na semifinal da competição. Já no Estrelão, um jogo eletrizante entre Vera Cruz e Operário. No tempo normal empate em um gol levou a decisão para os pênaltis. Melhor para o Vera Cruz fez 5 a 3 e avançou no torneio.

Vera Cruz está na semifinal

O Santos também confirmou classificação entre os quatro melhores. Vitória de 1 a 0 para o time da Toca do Leão. Encerrando a fase de quartas, o Várzea Verde ganhou do Brandão por 2 a 0, e é semifinalista com a melhor campanha até então.

Durante o jogo da rodada a equipe do Várzea Verde prestou uma homenagem póstuma a eterna torcedora do clube falecida no domingo, Eva Meira da Rosa, era moradora do bairro Tancredo Neves e era muito querida por todos da comunidade da Várzea. “Uma pessoa humilde, respeitadora, amiga, dona de casa, sempre querendo ajudar todo muito. Essa vitória é pra ti vó. Descansa em paz”, falou emocionado um dos diretores do clube.

De acordo com o coordenador técnico Valdir Knierin, ainda não está confirmado o local das semifinais, apenas os horários. O primeiro jogo inicia às 15hs e o outro às 16h30min. O Várzea por ter melhor campanha escolhe o horário.

Semifinais:

Cruzeiro x Santos

Vera Cruz x Várzea Verde

Fotos: reprodução