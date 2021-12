Real carimba acesso a divisão principal e AEC está na final da Série C

Na rodada de sábado (4), O AEC venceu Os Fortas por 6 a 3 e carimbou vaga na final da Série C para encarar Eliseo’s Futsal, e garantiu presença na Série B em 2022. Os dois finalistas já estão na segundona no próximo citadino.

AEC finalista

No outro confronto, o Real fez 10 a 6 do Cidade Alta e garantiu o acesso a divisão principal do futsal no ano que vem. está na final da série B, o adversário vai sair entre Fortaleza e Real Tchê.

No clássico da Série A, a AABB superou o Celtic por 6 a 4 e garantiu classificação a semifinal na Série A.

AABB venceu super clássico

No outro jogo pela Série A, os Galáticos levou a melhor. Após um empate eletrizante em 5 a 5 com o Foto Center, nas penalidades venceu por 4 a 3 e avançou para semifinal.

Galáticos avançou na competição

No próximo sábado (11), acontecem às semifinais:

19 hs – Real Tchê x Fortaleza (B)

20 hs- Garupa x Galaticos (A)

21h15min – União Society x AABB (A)

Fotos: Roger Severo