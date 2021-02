Prefeitura visita empresas em busca de apoio ao projeto Imposto Solidário

Compartilhe















Nos dias 11, 12 e 18 de fevereiro, os secretários de Finanças e Orçamento, José Luiz Cáurio; de Desenvolvimento, Econômico, Inovação, Ciência e Tecnologia, Caroline Freitas Figueiredo e de Promoção e Desenvolvimento Social, Iara Caferatti, realizaram visitas em empresas locais para buscar parcerias para alavancar as doações para o Fundo Municipal do Idoso e do Fundo da Criança e do Adolescente, através do projeto Imposto Solidário Alegrete, que destina parte do Imposto de Renda Pessoa Física até 6% e Pessoa Jurídica que fazem Declaração pelo Lucro Real até 1%.

As visitas foram realizadas na Construtora Ritt, Nicola Veículos, Fonther Contabilidade, Imobiliária Samsul, CAAL e na Pilecco Nobre. Segundo o secretário de Finanças e Orçamento José Luiz Cáurio “as visitas foram produtivas, pois os empresários acolheram bem a ideia. Nossa meta é dobrar o valor arrecadado em 2020, ou seja, captar R$ 300 mil reais”.

Com as doações incentivadas, o contribuinte garante que parte do valor pago no imposto de renda seja investido em uma causa que ele escolheu, tendo a chance de decidir para onde é destinado o montante doado.

O dinheiro também pode ser destinado a projetos culturais, de atividade audiovisual e de incentivo à cultura, ou ainda para instituições e programas que promovem o esporte.

