Prefeito Márcio Amaral tem WhatsApp clonado

Mais de 5 milhões de pessoas caíram em algum tipo de golpe pelo WhatsApp no Brasil no ano passado, revela um levantamento feito por um laboratório de segurança digital.

Um dos golpes mais usados nos últimos meses é a clonagem de WhatsApp. E, nesta sexta-feira(19), uma das vítimas dos golpistas foi o Prefeito Márcio Amaral.

O gestor municipal postou que teve o seu WhatsApp do número 99157.9832 clonado por criminosos, que tentam subtrair valores de contatos do prefeito no aplicativo. Os estelionatários se passam pelo prefeito e pedem à vítima que faça uma transferência em dinheiro via PIX.

O caso já foi registrado na Polícia Civil local. Este golpe praticado por estelionatários tem se tornado muito comum. Especialistas sugerem que o usuário de WhatsApp habilite a autenticação em duas etapas do aplicativo, para que o golpe seja evitado.