Pregão da concessão do Quiosque acontece nessa sexta-feira

Dia 5 de fevereiro, sexta-feira, a partir das 10h, acontece o pregão do edital de licitação para a concessão do Quiosque da Praça Getúlio Vargas. O pregão será presencial, com o credenciamento na Divisão de Abastecimento da Prefeitura Municipal. A abertura da sessão está prevista para às 11h. O contrato prevê a concessão de 5 anos (60 meses), com o valos mínimo de R$ 4.500,00, podendo ser estendida por mais cinco, totalizando 10 anos (120 meses).

Foto: Eduardo Silveira

DPCOM