Prejuízo de supermercados em Alegrete é superior a 200 mil reais em carrinhos extraviados

O Procon, de Alegrete, realizou um levantamento sobre o extravio dos carrinhos de compras que são disponibilizados nos principais supermercados do município. A iniciativa visa conscientizar os consumidores de sua obrigação em não deixar os objetos nas ruas da cidade, já que se trata de objetos a serem utilizados nos estabelecimentos.

A ação tem como principal objetivo defender os direitos dos consumidores. No entanto, a temática torna necessária a conscientização a respeito do comportamento das pessoas para com estes objetos. A situação causada pelos extravios dos carrinhos surge como um problema a mais nos principais estabelecimentos do município.

A partir deste levantamento, ficou estabelecido que o prejuízo anual na reposição dos carrinhos extraviados e sem retorno gira em torno de R$ 210.000,00. O custo unitário em média é de R$ 625,00, ou seja, aproximadamente 350 unidades acabam não retornando para o local correto. Alguns relatos feitos pelos gestores, através de fotografias dos carrinhos, flagram a utilização do objeto como churrasqueira, galinheiro e até mesmo para carregar seus próprios materiais de casa.