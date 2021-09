Prepare-se para a estação mais quente do ano, pensando na sua saúde visual com o Mercadão dos Óculos

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Os óculos de sol são acessórios indispensáveis principalmente no verão. A tendência de óculos 2022 vem carregada de novidades, mas vale lembrar que os óculos redondinhos continuam à brilhar, um mais lindo que o outro, perfeitos para você usar nos dias de verão, nublados e ensolarados.



Confira no Mercadão dos Óculos todas as tendências de óculos de sol e de grau para 2022 para arrasar no estilo e proteger seus olhos contra os raios UV!

Óculos vintage;

Óculos de sol;

Óculos oval;

Óculos retangular;

Óculos quadrado;

Óculos aviador;

Óculos estilo gatinho;

Óculos Grandes XXL;

Óculos coloridos.

Os acessórios como as correntinhas também estão super em alta!

Já estão disponíveis na Loja as novas coleções Sabrina Sato Eyewear, Rayban, Rizz e muito mais!

Além disso, você sabia que pode fazer um solar com Grau?! No Mercadão dos Óculos é possível sim! Lentes com qualidade e preço justo! Do jeitinho que você merece!

Condições exclusivas que só uma rede premiada a nível nacional com mais de 500 lojas no Brasil consegue fazer para você!!

Aproveite e confira!



Endereço: Vasco Alves – 220 – Sala 106 – Centro

Contato: 3421 2218

Whatsapp: 55 9 9984 2218

Facebook: Rede de Óticas Mercadão dos Óculos

Instagram:@mercadaodosoculosalegrete

Aline M. Kunz