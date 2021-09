Regalado, a maior obra em infraestrutura de Alegrete não para

A obra de revitalização do Arroio Regalado que já ajuda a conter as enxurradas que atingiam vários bairros da Zona Sul de Alegrete está em andamento.

Depois de oito meses parada, o trabalho foi retomado no inicio do último mês de agosto da obra que vai mudar a mobilidade naquela região de Alegrete.

Começando na ponte da Daltro Filho, a primeira entregue com aumento de vazão do arroio, o que ajudou a evitar as frequentes enxurradas que inundavam casas e terrenos. A oba segue atá a Avenida Braz Faraco com a construção da Avenida Integração Américas. Será o maior anel rodoviário da cidade ligando centro a vários bairros da zona Sul de Alegrete.

Toda o projeto vai ter um investimento de 13 milhões e vai beneficiar famílias dos bairros Prado, Progresso, Sepé Tiaraju, Vila Grande, Vera Cruz e Joaquim Fonseca Milano.

Essa que será uma das maiores obras de infraestrutura de Alegrete, conforme o Prefeito Marcio Amaral. A avenida terá revestimento asfáltico e percorrerá os bairros Prado, Progresso, Vila Grande, Sepé Tiaraju, Vera Cruz e Joaquim Fonseca Milano com iluminação, ciclofaixa, duas faixas de rodagem, calçadas nos dois lados e estacionamento em um sentido. A previsão de entrega da obra é para o próximo mês de dezembro.

A obra contempla, também, calçadas e uma ciclo faixa aumentando, assim, o espaço a quem faz uso de bicicleta em Alegrete, tanto para ir trabalhar como para se exercitar.