Presente em 6 municípios gaúchos, URI gera 1.600 empregos e realiza mais de 27 mil ações de extensão todos os anos

Por trás de números, histórias de vida transformadas pela educação.



A Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – URI está presente em seis municípios do Rio Grande do Sul, trabalhando, há três décadas, para mudar a vida das pessoas.



Existem estudantes que ingressam na instituição ainda crianças, pois a URI conta com escolas completas, e encerram o ciclo na universidade após a pós- graduação, já que a universidade conta com opções lato e stricto-sensu.



Comunitária, os recursos adquiridos são reinvestidos na própria instituição, que não tem dono. Assim, oferece serviços gratuitos à população e tem institucionalizados programas permanentes de extensão e ação comunitária voltados à formação e desenvolvimento dos alunos e sociedade. Ou seja, além de construir o conhecimento, contribui para fazer a diferença na sociedade.



Para a Diretora Geral da unidade em Santiago, professora Michele Noal Beltrão, os números expressam o quanto a URI fez, faz e fará muita história dentro e fora da nossa região. “Para além dos números, percebemos quantas famílias de técnicos (as), professores (as), são determinadas a partir do estar na URI e ter este DNA que transforma nosso jeito de ser, pensar e viver de forma essencialmente comunitária”.

Abaixo, números demonstram a pujança da universidade nos mais variados aspectos, como econômico, educacional, cultural e social.



Empregos

1.669 empregos diretos



Economia

Impulsiona a economia do Estado, movimentando cerca de 164 milhões ao ano



Abrangência

238 cidades



Docentes

1 mil docentes, destes, 64% mestres e 36% doutores

Alunos

8.860 alunos nos cursos de graduação e pós-graduação



Educação básica

1.900 alunos estudam nas Escolas de Educação Básica



Biblioteca

542.168 exemplares (acervo em constante expansão)



Laboratórios

442 modernos laboratórios para o ensino, pesquisa e extensão



Cursos

37 cursos de graduação (102 opções de oferta)



EAD

Mais de 20 cursos

Pós-graduação

40 cursos de pós-graduação (52 opções de oferta)

6 mestrados e 3 doutorados



Projetos

Existem cerca de 110 projetos de pesquisa e 61 de extensão



Ações de extensão

A URI desenvolve cerca de 27.400 ações de extensão por ano



Ações sociais

A URI exerce sua responsabilidade social com mais de 2.400 horas de ações sociais por ano



Cursos de extensão

Mais de 700 alunos participaram de cursos de extensão (de curta duração) nos anos de 2020/2021



Formaturas

Anualmente, a URI realiza em torno de 85 formaturas, fora os muitos eventos acadêmicos e culturais, o que movimenta a cidade onde está inserida e toda a região



Diplomados

A URI forma cerca de 1.800 pessoas, anualmente, nas modalidades presencial e EAD

Nos 30 anos de história, 44 mil alunos já foram formados pela URI

Mestrados e doutorados

Forma, aproximadamente, 940 mestres e 80 doutores todos os anos



Destaque

Uma das universidades mais lembradas entre os gaúchos



Conheça a URI Santiago, acesse o site http://www1.urisantiago.br/