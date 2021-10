Advogado é denunciado por não revogar procuração recebida de cliente

Share on Email

Segundo informações do homem, ele assinou alguns documentos incluindo uma procuração que permitia que o profissional liberal tivesse acesso a todos seus bens em razão de um processo em relação a uma ação de alimentos. O problema é que isso já aconteceu há mais de dois anos e o advogado teria ficado com a documentação de uma casa do cliente e estaria se recusando a entregar.

Devido a dificuldade, a vítima realizou uma ocorrência na tentativa de reaver a documentação da casa que fica no bairro Vera Cruz. Ele ainda acrescenta que resolveu procurar o PAT pois são muitos profissionais que trabalham de forma correta, entretanto, há àqueles que a confiança acaba sendo uma inimiga. “Estou há tempos solicitando o que é meu de direito. Muito triste essa situação” – pontuou.