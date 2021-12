Presenteie com amor! Presenteie com a Loja Nadia Manganeli Confecções

Share on Email

A empresária Nadia Manganeli, proprietária da Loja Nadia Manganeli Confecções está com lindas novidades para este Natal. Sugestões para presentear toda a família.



De casa nova e mais ampla, Nadia Manganeli Confecções segue com o atendimento personalizado em horários especiais, e produtos das melhores marcas do mercado com preços e condições imperdíveis.



Nesta edição, algumas sugestões de presente para este Natal:

Loja Manganeli Confecções trabalha com:

• Confecções feminina e masculina adulto: tamanhos do PP ao G3;

• Confecções infantis: do bebê ao tamanho 18;

• moda íntima: lingeries, cuecas e meias;

• Pijamas adulto e infantil;

• Consutora Natura e boticário – perfumaria, cosméticos e beleza;

• Acessórios: bolsas, óculos, canecas…

• Jogos de cama.











































Marcas:



Malwee, Enfim, Biamar, Anselmi, Lupo e na linha infantil: Malwee Kids, Carinhoso, Pimpolho, Looc Boo, Kukiê.

São confecções para todos os estilos, do básico ao casual e até mesmo para grandes ocasiões.



Loja Nadia Manganeli Confecções estará de portas abertas neste domingo, 19 de dezembro.



Em novo endereço:



Rua Ema Silveira Ribeiro, 29 (anexo) – Bairro Medianeira nos fundos do Motel Daponti

Telefone/ Whatsapp: 55 9 9604 0316

Instagran: nadia_manganeli_confecções

Facebook: Nadia Manganeli Confecções

Aline M. Kunz