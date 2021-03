Presidente de bairro denuncia crueldade contra animais da Cohab Vera Cruz

Compartilhe















A reportagem do PAT foi procurada pela presidente do bairro Cohab Vera Cruz, Adriana Ribeiro, que relatou um problema grave que vem enfrentando em relação a maus-tratos a animais de estimação.

Ela reside na rua Ana Maria Saldanha e demonstrou o quanto está indignada com uma situação cruel que ocorre no bairro. Adriana disse que na noite da última quinta-feira, ela percebeu que seu gato de estimação, de dois anos entrou na residência com ferimentos e sangue. No primeiro momento, pensou que poderia ter sido algum cachorro e imediatamente foi socorrê-lo, no entanto, confirmou que o ferimento tinha sido provocado por arma de chumbinho. Revoltada, não apenas pela situação que ocorreu com seu gatinho, Adriana fez um desabafo pelo que acontece no bairro há tempos e ninguém, até o momento, foi responsabilizado.

A presidente comentou que além dos seus animais, outros já foram vítimas da barbárie e crueldade de alguns moradores. ” Eu, ainda, não consegui flagrar, mas sei que têm pessoas no bairro que não gostam de animais, mas eles são os “bichos”, pois têm atitudes inaceitáveis. Hoje, eu consegui salvar meu gatinho, mas teve muitos outros cães e gatos que foram queimados com água, envenenados ou apedrejados” – relatou.

Adriana completa ressaltando que os gatos ficam livres durante o dia, mas à noite são presos e não incomodam ninguém. Os animais são carinhosamente acolhidos por seus donos e nada justifica qualquer crueldade contra os cães e gatos.

A moradora e presidente do bairro pede para que as pessoas denunciem qualquer ato de violência contra os animais. Desde o ano passado,com o objetivo de frear os maus-tratos contra animais, o Presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei 1.095/2019, que aumenta a punição para quem praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais. A legislação abrange animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Entre eles cães e gatos, que acabam sendo os animais domésticos mais comuns e as principais vítimas desse tipo de crime. A nova lei cria um item específico para esses animais.