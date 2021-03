Servidores ainda querem prestação de contas e nominata da chapa reeleita no Sindicato dos Municipários

Compartilhe















Os servidores da Prefeitura que chegaram a formar um chapa para concorrer à direção do Sindicato dos Municípios e não conseguiram registrar os nomes, com alegação de que já havia vencido o prazo, se manifestam sobre as informações que solicitaram à diretoria que se reelegeu.

Eles informam que não caiu no esquecimento a solicitação da prestação de contas da única chapa que se inscreveu e reelegeu o mesmo presidente que já estava no cargo há quatro anos.

Os servidores querem a prestação de contas das ações do Sindicato do Municipários e a nomimata da chapa que concorreu em outubto de 2020 e reelegeu o atual presidente, Angelo Tertuliano.

Tertuliano informou que existe uma ação na justiça impetrada por servidores, mas reafirma que seguiu o que diz o Estatuto do Sindicato e que eles que não se ativeram ao prazo para inscrever a chapa.

Vera Soares Pedroso