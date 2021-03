Pessoal do cenário artístico de Alegrete está convidado a participar do prêmio Trajetórias Culturais

Compartilhe















O jornalista Paulo Berquó representou a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer em live promovida pela Prefeitura de Uruguaiana, com os dirigentes do Instituto Trocando Ideias, que coordena o prêmio Trajetórias Culturais. O edital é dividido por regiões e Alegrete integra a regional 6. “Trata-se de um reconhecimento e um auxílio fundamental nesses dias difíceis”, disse Berquó.

– A forma como o Instituto Trocando Ideias pensou e está realizando é objetiva e democrática. Contempla os CPFs de todos e todas que têm uma atuação efetiva de, no mínimo, cinco anos na cultura.

A alegretense Fabiana Menine, presidente do Trocando Ideias, Luciana Fagundes (também alegretense) e André de Jesus, que integram a equipe de coordenação participaram da live e esclareceram diversas dúvidas de âmbito regional.

Importante: quem já foi contemplado em outro edital a ALDIR BLANC, pode se inscrever.

Trabalhadores dos mais diferentes segmentos, como nos terreiros, na cena LGBTQ, no Carnaval, nos CTGs, na música, nas artes plásticas, na literatura, enfim, nas múltiplas faces e facetas que compõem a cena cultural, não podem perder essa oportunidade.

INFORME-SE

*Inscrições para o Prêmio Trajetórias Culturais – Mestra Sirley Amaro se encerram dia 9 de março*

Sedac e Instituto Trocando Ideia estão à frente do último edital da Lei Aldir Blanc do RS

Artistas e profissionais da cultura do Estado têm até o dia 9 de março para se inscreverem no Prêmio Trajetórias Culturais – Mestra Sirley Amaro. O objetivo é reconhecer 1.500 trajetórias, de todas as regiões do Estado com premiação em dinheiro de R$ 8 mil pela Lei Aldir Blanc.

As inscrições podem ser feitas pelo site www.premiotrajetoriaculturalrs.com.br.

Trajetórias Culturais é um prêmio de reconhecimento do Estado e da sociedade civil para os fazedores de cultura, que transformam vidas por meio da arte nas diferentes comunidades, e formalizado através de Chamada Pública.

“As premiações têm como objetivo destacar pessoas que por meio de movimentos construíram um caminho de relevância social, criando, inovando e transformando seus espaços de atuação e contribuindo para promover a cultura nas suas mais variadas manifestações”, destaca Fabiana Menini, presidenta do Instituto Trocando Ideia, organização da sociedade civil sem fins lucrativos e com 21 anos de atuação em projetos culturais.

A inscrição é individual, através do CPF e os inscritos podem apresentar suas trajetórias nos seguintes segmentos culturais: audiovisual; artesanato; artes visuais; circo; culturas populares; cultura viva; dança; diversidade linguística, livro, leitura e literatura; música; teatro; memória e patrimônio; e museus.

O edital prevê 51% para cotas sociais – autodeclarados pretos, pardos, indígenas, quilombolas, ciganos, mulheres trans/travestis, homens trans e Pessoas com Deficiência (PCDs).

Saiba mais em:

www.premiotrajetoriacultural.com.br

TROCANDO IDEIA

Instagram: @pontodeculturatri

Contato para entrevistas pelo whatsapp:

51 99903 7875 – Fabiana Menini

51 99380 0051 – Luciana Fagundes

DPCOM