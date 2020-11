Reajuste do IPTU, 20,92%, segue índice do IGPM e código tributário de Alegrete

O anúncio de que o índice de reajuste do IPTU vai aumentar, em 2021, gerou questionamentos da comunidade.

O índice segue, de acordo com Tatiana Mendonça, Inspetoria Tributária da Secretaria de Finanças, o IGPM- Índice Geral de Preços do Mercado, conforme a inflação dos últimos 12 meses e, neste caso, de novembro de 2019 a outubro de 2020. O aumento está previsto no Código Tributário Municipal, em seu artigo 2º, que foi aprovado em Lei complementar em 2017 pela Câmara.

Motofretista, em gesto de bravura, salva jovem na Ponte Borges de Medeiros

O reajuste será de 20.93% e vai valer já a partir de janeiro de 2021, sendo que a Secretaria de Finanças de Alegrete tem 29.975 matrículas de imóveis que devem pagar o IPTU. O reajuste vai incidir em todos os tributos municipais e, também, nos que estão em dívida ativa.

Um gesto mudou o dia de uma mãe de autista em Alegrete

A Secretaria de Finanças iniciou em 2019 o recadastramento mobiliário de Alegrete e conseguiu fazer em três bairros e Passo Novo. Com a pandemia o trabalho foi interrompido, porém vai ser realizado em toda a cidade para ver as construções de imóveis que não passaram pela Prefeitura.

Vera Soares Pedroso