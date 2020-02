Presidente do GAPAA faz parceria, com laboratório, para entregar medicação gratuita a Autistas de Alegrete

O Grupo de Amigos e Pais de Autistas de Alegrete comemora uma importante conquista aos pacientes com a síndrome aqui em Alegrete.

Ana Brasil, presidente do GAPAA, diz que para conseguir, de forma gratuita, a medicação risperidona às pessoas devem fazer um cadastro no Grupo, porque a medicação só será entregue mediante receita. Por enquanto, na sede provisória, na casa da presidente.

Essa medicação é indicada, no caso do autista, para controlar a irritabilidade, associado a sintomas de agressão, auto agressão deliberada, crises de raiva, angústia e alteração de humor.

O Município não dispõe dessa medicação e a Presidente do GAPAA diz que buscou alternativas e conseguiu para os que se cadastrarem e, com receita médica, conseguirem receber o remédio de graça. Foi feito uma parceria com o laboratório Supera, um dos que fabricam a medicação, que se propôs a entregar de graça essa medicação, comemora Ana Brasil.

É um grande passo, porque sabemos que aqui em Alegrete muitos não podem comprar e seus filhos necessitam de uso contínuo, destaca a presidente do GAPAA .

Para se cadastrar a pessoa tem que entrar e contato pelo fone: 996642712.

Vera Soares Pedroso