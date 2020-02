Polícia Civil de Alegrete organiza ações preventivas no Demétrio Ribeiro, a maior escola da cidade

Na tarde desta quarta-feira (19/2) a Polícia Civil da 4a Região Policial, através do cartório de Mediação de Conflitos, esteve presente na Escola Demétrio Ribeiro para organizar as ações preventivas da Polícia na escola.

A ideia é trabalhar com grupos de diferentes níveis e fortalecer as ações dos mediadores juvenis que já trabalharam com a mediação escolar no ano passado. Os jovens participaram de uma formação fornecida pela Polícia Civil e o Comissário Prates, que trabalha junto à chefia de polícia na capital, esteve na cidade em duas oportunidades para trabalhar com os jovens.

Segundo o Delegado Regional, Valeriano Garcia Neto, “a ação tem o escopo de alinhar as ações preventivas da Polícia Civil com uma das maiores escolas públicas da cidade de Alegrete.”

A Escrivã Débora Prestes acompanha as medicações realizadas na escola em parceria com a CIPAVE (Comissões Internas de Prevenção a Acidentes e Violência Escolar).

A Diretora da escola, professora, Marisete Sônego, relatou que desde que os representantes de turma fizeram a formação de mediadores, inclusive ganhando certificado, as ocorrências de violência na escola diminuíram muito e o diálogo tem sido a ferramenta para a solução de conflitos”.

Em 2019 a Polícia Civil de Alegrete, através dos programas Mediar e Papo de Responsa, fez várias atividades na escola Demétrio Ribeiro com professores, alunos e pais.

Para saber mais informações: [email protected]

Fonte 4a DPRI