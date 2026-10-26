Presidente do PL de Alegrete fala em medida judicial e cobra esclarecimentos sobre o processo eleitoral

A eleição ainda poderá ter novos desdobramentos na esfera judicial. Em Alegrete, o presidente municipal do Partido Liberal (PL), Alexandre Machado, confirmou ao Portal Alegrete Tudo que a sigla pretende ingressar com uma medida judicial para buscar esclarecimentos sobre o processo eleitoral.

A manifestação ocorre em meio aos questionamentos levantados por lideranças políticas após o resultado das urnas. O senador Flávio Bolsonaro não reconheceu a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, e o cenário deverá ter novos capítulos, especialmente diante das iniciativas anunciadas por representantes da oposição.

Em contato com a reportagem do Portal Alegrete Tudo, Alexandre Machado afirmou que o partido pretende buscar, pelos meios legais, respostas sobre os números apresentados na eleição. Segundo ele, é necessário esclarecer a origem dos dados e encaminhar eventuais questionamentos aos órgãos responsáveis pela fiscalização do processo eleitoral.

“A questão legal que precisamos entender é de onde chegaram esses números. Isso é o que tem de ser investigado pelos órgãos competentes para isso”, pontuou o presidente do PL em Alegrete.

Reunião com a executiva estadual deve discutir próximos passos

Alexandre Machado também antecipou que participará, no período da tarde, de uma reunião com a executiva estadual do partido. O encontro deverá servir para avaliar o cenário eleitoral e discutir os encaminhamentos da sigla diante dos questionamentos apresentados.

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De acordo com o dirigente municipal, o presidente estadual do PL deverá apresentar informações sobre os próximos passos e possíveis desdobramentos da iniciativa partidária.

A reunião ocorre em um momento de articulação interna, no qual as lideranças buscam definir a estratégia jurídica e política a ser adotada. A expectativa é de que, após o encontro, haja mais informações sobre as medidas que poderão ser formalizadas.

Questionamentos sobre a lisura do pleito

Durante a conversa com a reportagem, Alexandre Machado reiterou a necessidade de analisar o processo eleitoral como um todo. O presidente municipal do PL afirmou que, em sua avaliação, houve problemas que teriam comprometido a lisura do pleito.

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O dirigente, no entanto, não detalhou, na manifestação ao Portal Alegrete Tudo, quais situações específicas fundamentariam cada um dos questionamentos. Eventuais alegações de irregularidades deverão ser examinadas pelos órgãos competentes, com base em provas e nos procedimentos previstos na legislação eleitoral.

Entre os pontos mencionados por Machado está a prorrogação do horário de votação. Ele afirmou não reconhecer a forma como a decisão foi definida e indicou que o tema deverá ser analisado sob o ponto de vista jurídico.

“Tudo isso é uma questão jurídica. É isso que vamos ver daqui para frente”, finalizou.

Próximos capítulos

Com a confirmação de que o PL de Alegrete pretende adotar medidas judiciais, os próximos passos dependerão das decisões da direção partidária e dos encaminhamentos definidos em conjunto com a executiva estadual.

A eventual apresentação de uma ação deverá esclarecer quais pontos serão contestados e quais fundamentos serão utilizados. Até que haja análise dos órgãos competentes, os questionamentos apresentados pelo dirigente permanecem no campo das alegações.