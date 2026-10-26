RG Futsal conquista Copa Afinha no Sub-13 e Real Alegrete fica com o vice-campeonato

Final entre as duas equipes alegretenses terminou empatada em 0 a 0 no tempo normal, com vitória da RG Futsal por 4 a 2 nos pênaltis.

A categoria Sub-13 da 2ª Copa Afinha de Futsal Rede Conesul teve uma final especial para Alegrete. RG Futsal e Real Alegrete protagonizaram uma disputa emocionante no Ginásio Paulo Gioda, em São Francisco de Assis, no sábado, 24 de outubro de 2026.

Após um confronto equilibrado e sem gols no tempo normal, a decisão foi para as cobranças de pênaltis. A RG Futsal venceu por 4 a 2, conquistando o título, enquanto o Real Alegrete ficou com o vice-campeonato.

Além da conquista coletiva, a RG Futsal teve o atleta alegretense Diogo Santos eleito o melhor jogador e destaque da competição. Já o Real Alegrete encerrou sua participação com duas premiações: Talles Soares foi o artilheiro do torneio, com cinco gols, e os goleiros Pedro Henrique Safons e Luiz Baioto integraram a defesa menos vazada da categoria.

Na categoria Sub-15, Alegrete também teve representantes na competição. A RG Futsal chegou entre as quatro melhores equipes do torneio, mas acabou perdendo nos pênaltis a oportunidade de disputar a final.

O Real Alegrete, por sua vez, não conseguiu a classificação para a semifinal, mas apresentou uma campanha marcada por bons momentos. A equipe venceu a AVF por 2 a 0, empatou em 1 a 1 com São Vicente e perdeu por 3 a 2 para a Academia Cem.

A professora Lunara Fernandes, treinadora do Sub-13 e auxiliar técnica do Sub-15, comandado por Gustavo Mendonça, destacou a satisfação com o trabalho desenvolvido e a evolução dos atletas a cada competição.

“Feliz com trabalho que vem sendo realizado, a evolução dos alunos é destaque. Etou muito orgulhosa do que eles vem mostrando a cada jogo, cada competição que vestem a camisa do Real eles honram e seguem treinando. Sábado tem mais competição recebemos evolução de Santa Maria em casa pelo campeonato Regional”, destacou.