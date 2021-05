Presídio de Alegrete registra surto de Covid entre detentos e agentes penitenciários

Compartilhe















Na tarde de ontem(10), a reportagem do PAT recebeu informações de familiares de apenados de que teria um surto de Covid-19, no PEAL. Na ligação, mãe e irmã se mostraram preocupadas com a situação. Devido à denúncia, a reportagem entrou em contato com o administrador, Cledir Pies.

O agente da Susepe que desenvolve um grande trabalho à frente da administração do Presídio Estadual de Alegrete, informou que ocorreu um surto na casa prisional.

Ao total, 17 detentos e cinco agentes da Susepe confirmaram através de exames que estão infectados com o vírus. Deste número, um apenado necessitou de hospitalização.

Os demais estão em isolamento e realizando o tratamento conforme orientação da rede de saúde.

Cledir acrescentou que, nos próximos dias uma testagem em massa, será realizada para que se tenha uma noção real da situação.

Até lá, todos os protocolos serão seguidos como já estava acontecendo desde o início da pandemia. Há poucos dias, o PAT divulgou uma postagem em que não havia nenhum caso positivo ou suspeito no PEAL.

Todos os apenados que chegam ao Presídio são testados e, em caso de resultado positivo ficam em isolamento antes de irem para galeria ou seguro. O administrador, enfatiza que os cuidados são rígidos e não há como precisar a forma em que o vírus infectou os detentos.

Atualmente, são 160 presos em uma casa prisional que tem capacidade para 81 detentos.

No início de maio(1º), em uma das visitas do Juiz da vara criminal Rafael Echevarria Borba, ele acrescentou que não havia nenhum caso de covid-19 no PEAL. Desde o início da pandemia, até então, havia registro de 39 casos na penitenciária de Alegrete, todos cumpriram o período de isolamento e após foram encaminhados para suas celas.

O Juiz Rafael Borba, ainda não confirmou a data da realização de uma audiência pública para tratar da interdição parcial do presídio e das necessidades de melhorias do sistema prisional na Comarca de Alegrete. “Será convocada audiência pública para tratar sobre a interdição parcial do Presídio Estadual de Alegrete em vista da superlotação, da falta de agentes (especialmente femininas) e da necessidade de ampliação do monitoramento eletrônico na Comarca”, explicou naquele dia.