Polícia aguarda resultados da necropsia e perícia para esclarecer morte da jovem Dienifer

A Polícia Civil de Alegrete aguarda o resultado dos laudos da necropsia e da Perícia no caso jovem encontrada morta, segundo informou à reportagem o Delegado responsável pela investigação, Maurício Arruda. O Delegado também acrescentou que durante o dia, foram realizadas diversas oitivas(pessoas que foram ouvidas).

Na manhã de ontem(10), a morte de uma jovem repercutiu na cidade. Ela foi localizada sem vida, pelo pai, no apartamento que residia com o companheiro. Identificada como Dienifer Aranguiz Gonçalves, a jovem estava com 18 anos e gestante de seis meses. Conforme os familiares, o bebê era um menino.

A Polícia Civil, através dos Policiais da DPPA/Alegrete e do Setor de Investigações da 1ª Delegacia de Polícia de Alegrete, sob a coordenação do Delegado Mauricio Arruda, investigam a causa da morte.

O pai teria sido o primeiro a ver a gestante sem vida. Ele acionou a Brigada Militar e posteriormente o Samu.

Assim que foi confirmado o óbito, o local foi isolado e a Polícia Civil comunicada. Imediatamente, iniciou o trabalho de investigação. Até o momento, nenhuma hipótese foi descartada.

O companheiro de Dienifer não estava no apartamento. Teria ocorrido uma discussão entre o casal, na madrugada e, por esse motivo, ele teria saído de casa e foi para um hotel.