Preso casal acusado de autoria do homicídio de Osório Fernandes Neto

A Polícia Civil realizou na cidade de Alegrete a prisão dos autores do homicídio de Osório Fernandes Neto, ocorrido no último sábado, segundo Delegado Maurício Arruda. A prisão preventiva se deu após pedido do delegado de Polícia. Os acusados são uma mulher que trabalha como garota de programa, de 51 anos, e o namorado de 22 anos. Ainda não há mais detalhes sobre a motivação do crime.

O delegado Maurício Arruda e a equipe de investigação realizaram a prisão na manhã desta terça-feira. “A Polícia Civil desde o momento que teve conhecimento do crime trabalhou incansavelmente na resolução da autoria do homicídio e, após elementos de prova suficientes, realizou o pedido de prisão, o qual somente foi possível ser cumprido, devido a eficiência dos servidores do Ministério Público e do Poder Judiciário, os quais, assim como os policias, trabalharam no período noturno na análise do pedido e das provas apresentadas.”- declarou Delegado.

O caso demonstra o comprometimento de todas as instituições em buscar oferecer respostas adequadas aos crimes que atingem a cidade a Cidade de Alegrete.

