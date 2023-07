Previsão de conclusão da nova rede de água na Mariz e Barros é para o fim do mês

A chuvarada registrada no dia 12 em Alegrete expôs um problema que alguns moradores enfrentam em uma importante rua do centro de Alegrete- a Mariz e Barros. A via começa na esquina da praça Getúlio Vargas e vai até o início da Avenida Eurípedes. Para substituir a rede de água a Corsan realiza o trabalho, mas para para isso é preciso abrir muitas valas o que causa inúmeras avarias. Com a chuva da quarta-feira, as canelatas abertas ao lado das calçadas foram avariadas e a força da água fez a areia escorrer deixando esses espaços mais profundos. Com isso, um incidente foi registrado na esquina da Rua Joaquim Antônio com Mariz e Barros, quando dois veículos ao ultrapassar a rua ficaram presos nas canaletas.

O questionamento ao responsável pela Corsan, em Alegrete, Cristiano Machado é quando a obra será concluída. O trabalho depende do tempo e a previsão, conforme ele, é que até o final do mês a substituição da rede de água será concluída. “Estamos fazendo a rede nova para que depois que a rua for pavimentada não seja necessário abrir o asfalto”, disse.