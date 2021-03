Previsão do tempo: Calor intenso e apenas 4mm de chuva na primeira semana de março em Alegrete

Compartilhe















Segundo dados do Somar Meteorologia, os últimos sete dias foram menos chuvosos que o normal no Rio Grande do Sul.

Alguns municípios do Litoral Norte receberam pouco mais de 50 milímetros e na região de Santana do Livramento, o acumulado alcançou 35mm. A temperatura permaneceu acima da média e o desvio passou dos 5°C nas regiões de Camaquã e Mostardas. Nos últimos dias em Alegrete não houve registro de chuvas no equipamento da CPRM.

A formação de um curto período de bloqueio atmosférico aumentará a chuva sobre o Rio Grande do Sul entre 1º e 7 de março. Porém, em Alegrete nos próximos 5 dias, estão previsto somente 4mm de chuva.

A maior parte das áreas produtoras no Estado receberá algo entre 20mm e 50mm, dentro do normal para época do ano. Ao longo da fronteira com o Uruguai, no entanto, choverá menos de 20mm, valor inferior ao normal para março.

O calor será intenso até a quarta-feira (3) no Oeste do Rio Grande do Sul com máximas acima dos 36°C em alguns municípios. Posteriormente, até a sexta-feira (5), o calor diminuirá em todo o Estado.

A cidade de Alegrete iniciou a primeira semana de março com temperatura de 20ºC, e nesta segunda alcança os 34ºC. A umidade do ar varia entre 85 a 100%, nesta primeira semana do mês.

Na terça-feira (2), o dia será nublado e encoberto com a máxima vai a 33ºC, a mínima sobe um grau. Já na quarta-feira (3), o dia será com poucas nuvens e há previsão de chuva (4mm), conforme o site Somar Meteorologia, a temperatura varia entre 22 e 36ºC.

Na quinta-feira (4), a máxima será de 29ºC, ocasionando o dia menos quente desta semana. Para sexta-feira (5), o tempo encoberto terá um dia com mínima de 21 e máxima de 33ºC.

Na semana que vem, o bloqueio atmosférico romperá, afastando a chuva mais intensa da Região Sul. A precipitação não irá parar de vez no Rio Grande do Sul, mas são estimados menos de 20mm. Com o enfraquecimento da chuva, o calor retornará com máximas acima dos 36°C no oeste do Estado a partir da quarta-feira que vem (10).

Júlio Cesar Santos Fonte: Somar Meteorologia Foto: Eduardo Silveira