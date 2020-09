Previsão do tempo: instabilidade nos próximos dias anuncia chuva para o final de semana

Compartilhe









A temperatura mínima nesta quarta-feira (09), fica nos 14°C e a máxima chega aos 24°C . Durante a tarde; a quarta deve ser mais um dia com instabilidade.

Existe uma expectativa de 20mm nos próximos 10 dias na Fronteira Oeste, sendo a maior parte da precipitação acontecendo na próxima sexta-feira (11). Há risco de temporais com trovoadas e eventual queda de granizo. A semana que começou com temperatura mínima de 9°C eleva-se com o passar da semana. A máxima, no entanto, não passará dos 24°C na quarta (9) e quinta-feira (10). No fim de semana, a temperatura mínima declinará para 9°C novamente, com previsão de chuva no sábado.

Segundo o site de meteorologia Climatempo, não há previsão de chuva para hoje, a noite terá poucas nuvens, a umidade relativa do ar pode chegar 97%. Na quinta-feira (10), o dia será de sol com algumas nuvens e não há previsão de chuva.

Para sexta-feira (11), a instabilidade climática vira chuva. A previsão é de 8 mm com 90% de chances de chuva. Previsões ainda mais estendidas mantém a chuva sobre o Rio Grande do Sul até pelo menos 21 de setembro. A próxima onda de frio é esperada por volta de 25 de setembro, alcançando especialmente a região da Campanha.

