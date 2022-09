PRF apreende droga escondida em mochila de criança em Caçapava do Sul

Share on Email

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, no sábado (24), três pessoas por tráfico e apreendeu mais de 4 quilos de maconha que estavam em uma mochila de criança. A abordagem ocorreu na BR- 392 em Caçapava do Sul, na área central do estado.

De acordo com a PRF, durante operação de combate ao crime, os policiais rodoviários abordaram um Mobi com placas de Belo Horizonte. No veículo, estavam o motorista e três passageiras, sendo uma delas um bebê de um ano e quatro meses.

O motorista, de 23 anos, natural de Santa Maria, informou ser motorista de aplicativo e que deslocava de Santa Maria para Santana da Boa Vista, na mesma região, acompanhado de sua namorada, levando uma passageira e sua filha.

Após consulta aos sistemas, os policiais descobriram que os três tinham antecedentes criminais. Ao vistoriar as bagagens, os policiais encontraram os cerca de 4 quilos de maconha escondidos na mochila da bebê.

Segundo a PRF, eles foram presos em flagrante e encaminhados à polícia judiciária. A droga e o carro foram apreendidos. A criança foi entregue aos cuidados do Conselho Tutelar.

Fonte: G1