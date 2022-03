PRF captura foragido da justiça condenado por lesões corporais contra mulher

Na tarde desta sexta-feira (25), a Polícia Rodoviária Federal prendeu em Rosário do Sul, na BR 290, um homem que estava sendo procurado pela justiça em razão de condenação pelo cometimento de lesões corporais em decorrência de violência doméstica.

Durante fiscalização na BR 290, policiais rodoviários federais abordaram um Cobalt com placas de Santana do Livramento. Após consultarem os passageiros do veículo, identificaram que o condutor possuía um mandado de prisão expedido pela Justiça do Rio Grande do Sul por lesão corporal em contexto de violência doméstica.

O homem de 50 anos, natural de Giruá, possui diversos antecedentes criminais em razão de violência doméstica como lesão corporal, ameaça, descumprimento de medidas protetivas, além de estelionato e porte ilegal de arma de fogo.

Ele foi preso e encaminhado à polícia judiciária em Rosário do Sul.