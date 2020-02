PRF flagra veículo argentino transportando crianças no porta-malas na BR-116

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou nesta terça-feira (11) uma infração de alto risco na serra gaúcha. Um motorista argentino transportava duas crianças no porta-malas do veículo.

De dois e sete anos, elas estavam em um cadeira de praia improvisada como assento no compartimento para bagagem de uma EcoSport. De acordo com a PRF, no veículo estavam quatro adultos e três crianças no total. O destino do grupo era o litoral de Santa Catarina.