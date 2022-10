Share on Email

A manutenção foi programada para o dia seguinte à detecção do problema. As obras tiveram início por volta das 8h da manhã e terminaram conforme o planejado por volta das 15h do mesmo dia.

A Polícia Rodoviária Federal orientou o tráfego para que ele fluísse, ainda que com alguma limitação por conta da atividade de manutenção. Em nenhum momento o trânsito precisou ser totalmente bloqueado.