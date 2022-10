Cinquentinhas do Torneio da LAF, com três jogos válidos pela 5ª rodada

A III edição do Torneio LAF/Lojas tá barato pra caramba na categoria master (50 anos), entra em sua quinta rodada neste sábado (15).

Estão previstos três confrontos nesta rodada com jogos nos campos do complexo do Jockey Club de Alegrete. Todos os jogos estão marcados com início às 15h.

No campo do Palmeiras jogam Boca Juniors e Nacional. O Nacional tenta se manter nas liderança, tem nove pontos e joga contra o vice-líder Boca que tem os mesmos números de ponto, mas perde no saldo de gols para o adversário.

A partida entre Tinga e Fluminense acontece no campo do Honório. O Tinga ocupa a terceira colocação, enquanto o tricolor da cidade alta é o quarto na classificação do torneio.

Fechando a rodada no Estrelão tem Cruzeiro e Sindicato. Estacionado na sexta colocação o rubronegro do bairro Macedo vem de derrota e quer pontuar contra o lanterna Cruzeiro que ainda não venceu no certame. A folga na rodada é da equipe do Alvorada, atual 5º colocado na tabela.