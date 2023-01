PRF prende motorista embriagado na BR 290

Na tarde deste domingo (1⁰), durante fiscalização na BR 290, a Polícia Rodoviária Federal prendeu o motorista de uma moto pelo crime de embriaguez ao volante. O teste do bafômetro resultou em quase quatro vezes o limite para a caracterização do crime de trânsito.

Em fiscalização ostensiva na rodovia, equipe PRF abordou o condutor de uma motocicleta. Ao solicitarem a documentação ao motorista, os policiais repararam que ele apresentava alguns sinais de embriaguez, sendo então oferecido ao homem o teste do bafômetro, que o realizou e teve como resultado um índice quase quatro vezes superior ao necessário para ser considerado crime de trânsito.

O condutor gabrielense, de 27 anos, foi preso e encaminhado para a polícia judiciária. O valor da multa para embriaguez ao volante é de R$ 2.934,70 – além de suspensão do direito de dirigir por 12 meses.

A PRF trabalha para reduzir os acidentes de trânsito, principalmente aqueles de maior gravidade e que resultam em mortos e feridos, atuando com rigor na fiscalização e também com ações educativas, visando à transformação do comportamento dos motoristas que desrespeitam as regras de trânsito, especialmente nesta época em que há um aumento do fluxo de veículos nas rodovias e estradas federais em razão do período de festas.

É necessário conscientizar os condutores quanto aos perigos de condutas inapropriadas ao volante, como a combinação bebida alcoólica e direção, que pode ser fatal.