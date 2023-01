Retrospectiva: incidência de infartos em pessoas jovens acende o alerta para problemas cardíacos

Share on Email

Diante desta constatação, o PAT procurou o cardiologista Carlos Jorge da Silva Cardoso, proprietário da Clínica Amare, em Alegrete, para saber o que pode ter como influência direta neste aumento de casos ou se essas situações podem ter sido ocasionais.

Conforme Dr. Cardoso, o próprio Ministério da Saúde destaca que a incidência de morte por doenças cardiovasculares em pessoas jovens vem aumentando consideravelmente. Sendo um dos principais motivos a falta de conhecimento para reconhecer os sintomas de um infarto.

Estilo de vida, sedentarismo, tabagismo, estresse, hipertensão arterial e diabetes formam o pacote dos principais fatores causadores da doença, além do histórico familiar de cardiopatia. Todos são fatores de risco das doenças cardiovasculares que contribuem para que algumas pessoas sejam mais propensas a ter infarto.

O motivo do infarto é quando uma artéria coronariana é obstruída parcial ou totalmente ou ainda contrai-se (espasmo), impedindo o fluxo sanguíneo para o músculo cardíaco ( miocárdio). O reconhecimento dos sintomas e a busca de atendimento médico rapidamente são importantes.

Ainda conforme o médico, os sintomas são: dor ou sensação de aperto/ardência no peito associado ou não a falta de ar, cansaço, náuseas, sudorese. Esses são sintomas indicativos de infarto, mas é importante relatar que em algumas vezes os infartos são silenciosos.

Diante disto, a prevenção e a realização de exames cardiológicos preventivos regularmente são fundamentais para identificação precoce dos infartos.

Então jovem, com fatores de riscos, inclusive história familiar de cardiopatia ( pais / irmãos que foram acometidos de infarto/ angina/ derrame ( AVC)/ arritmas cardíacas ) devem passar por investigação cardiológica periodicamente, no sentido de detectar precocemente anormalidades cardíacas que possam ser sugestivas de sofrimento do músculo cardíaco ( isquemia silenciosa).

“Nos últimos meses conseguimos identificar vários pacientes jovens com alterações cardiológicas através de exames realizados em nossa clínica cardiológica, sendo encaminhados a seguir para centros especializados em cardiologia, para realização de outros exames que não dispomos em Alegrete ( angiotomografia de artérias coronárias ou cineangiocoronariografia ( cateterismo cardíaco), para concluir a investigação”- informa o médico.

Dr Cardoso, acrescentou que dos pacientes encaminhados, alguns tiveram a confirmação de doença coronariana e foram tratados com implantes de stents ( molinhas) coronarianas ou até cirurgia cardíaca ( ponte de safena).

Ele conclui: cuide bem do seu coração, assim terás uma vida saudável.