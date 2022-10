PRF prende quatro uruguaios que tentavam atravessar a fronteira com o Uruguai com três carros roubados

Nesta sexta-feira, 14, a Polícia Rodoviária Federal, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, recuperou três carros roubados e prendeu dois homens e duas mulheres, todos uruguaios. As ações contaram com a participação do setor de inteligência da PRF.

Policiais rodoviários federais, em patrulhamento com foco no combate ao crime, abordaram um homem num Onix em Quaraí que tinha placas de Caxias do Sul. Após verificação do veículo, constataram que o veículo na verdade havia sido roubado em 2016 em Eldorado do Sul. O homem, um uruguaio de 38 anos, foi preso em flagrante e conduzido à delegacia de polícia local.

Algumas horas mais tarde, a mesma equipe abordou um casal trafegando numa Parati na Barra do Quaraí. O carro havia sido roubado em 2020 em Canoas e circulava com as placas originais. O casal uruguaio, um homem de 35 anos e uma mulher de 38 anos, foi preso em flagrante e conduzido à delegacia de polícia de Uruguaiana.

Enquanto uma equipe conduzia o casal a Uruguaiana, outra equipe da PRF em ronda na região da Barra do Quaraí abordou uma mulher que viajava com a família pela BR 472 em um Gol. Novamente, após verificação do carro, os policiais constataram que o carro com as placas de Alvorada era clonado.

A mulher, uma Uruguaia de 38 anos, que conduzia o veículo foi presa em flagrante por receptação e conduzida à área judiciária em Uruguaiana. Todos os veículos foram recolhidos e serão devolvidos aos seus donos.