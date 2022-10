Produtores e produtoras, os grandes protagonistas da Exposição Agropecuária de Alegrete

A movimentação do parque Dr Lauro Dornelles mostra, de longe, que ali estão os que movimentam boa parte da economia de Alegrete.

Movimentação da 80ª Expofeira de Alegrete

Quem empreende no agro no Município conta com o trabalho de quem se dedida a cuidar de animais, lavouras e agora, nesta semana, fez do Parque a sua casa.

São mais de nove raças de bovinos que ocupam os galpões, sendo que a Hereford e Braford são as de maior expoentes em Alegrete. Animais que precisam de cuidados especiais e pela alta genética e padrão zootécnico, tem alto valor comercial com venda de semens.

Touros a galpão na Expofeira

A raça que ainda tem pouca expressão, mas é de excelente maciez de carne e alto custo, a Wagyu, tem exemplares na Expofeira.

Animais da raça wagyu

O mesmo acontece com os ovinos em que Cabanhas renomadas do Município, como a Escondida e São Marcos mostram o melhor em ovinos que hoje são para carne e lã. As lapelas nos bretes é a premiação do resultado de tanto trabalho nas cabanhas e estâncias do interior.

E a 80º Expofeira, conforme o presidente do Sindicato Rural, Luis Plastina Gomes está bem movimentada, porque os produtores, nesta pós pandemia, estavam anciosos em mostrar seu trabalho e fazer negócios.

Touros nas mangueiras

As mulheres, cada vez mais, estão como gestoras de negócios rurais e se fazem presentes na Expofeira de Alegrete, como Marta Souza que cria ovinos e ajuda na gestão da Expofeira.

Marta Souza recebe prêmio na Expofeira

Os cavalos ocupam espaço de destaque na Feira e, também, agregam valor à economia do Município.

tratador de cavalos da Cabanha Mundo Novo

Alexandre Pereira, 22 anos, é um dos que vieram para ficar direto no parque cuidar dos animais da Cabanha Mundo Novo. -Eu adoro animais e acredito que tem potencial de trabalho nesta área no interior, mas tem que gostar e querer morar no campo.

A força da produção cresce e atrai, inclusive, pessoas de outras cidades, porque eles acreditam que Alegrete é uma nova fronteira agrícola, diante da disponibilidade de terras, tanto para a criação como para qualquer atividade agrícola.

Rafael Nascimento criador de cavalos crioulos

Rafael Nascimento, de Ijuí, é um dos que investiram em terras, e hoje tem cabanha de cavalos crioulos, na região da Palma.- Alegrete tem potencial para gerar muito emprego na área rural com a diversidade que pode empreender no Município, salienta. Viemos de uma região onde não tem mais terra para produzir. – Eu trabalhei em multinacional e hoje sou empreendedor rural e em cada cabanha tem, em média, 5 trabalhadores. Ele diz que vende seus crioulos para várias cidades e até para fora do RS.

Para todos os lados que se ande é visível o que se produz no agro aqui no Município. As aves tem espaço especial com raças de carne e ovos.

Cecília Bagesteiro da Silveira, aos 74 anos, é criadora de aves e está mostrando seu trabalho na Expofeira. Ela cria a raça Primut (carijó ) e diz que é a de melhor carne. No mesmo galpão, Vitor Mello de 14 anos, que ficou cuidando as aves do pai Felipe, que morreu recentemente.

Cecília Bagesteiro da Silveira

No setor de máquinas agrícolas, implementos de última geração que levam a tecnologia ao trabalho nas lavouras aumentando a produção e melhorando o trabalho.

Mostra de máquinas agrícolas

E tem ainda o galpão do artesanato que mostra a craitividade de artistas locais.

Artesanato na Feira