Primeira edição do Horizon Beach é sucesso em Alegrete

O Horizon Beach competição de vôlei de praia organizada pela empresa Extreme Invictus foi um sucesso em sua primeira edição.

Bons jogos com excelente nível técnico

O palco para o vôlei de praia realizado no domingo (27), foi o Complexo Esportivo Pizeta. A disputa reuniu duplas de Rosário, Manoel Viana, São Gabriel, São Francisco de Assis e Alegrete.

Vôlei de Praia agitou o Complexo Esportivo Pizeta

A competição teve um altíssimo nível técnico e disputas acirradas comprovando o crescimento do esporte na região. No feminino as campeões foram Lauren e Duda, dupla da cidade de Rosário do Sul que ganhou o título sobre a dupla Nilvane e Nicole oriunda da cidade de Rosário do Sul.

Dupla campeã e vice do Horizon Beach

O 3° Lugar ficou dividido entre as duplas Di e Nicole de São Gabriel e as alegretenses Marci e Bruna.

Marci e Bruna com o 3º lugar

Entre os homens, a dupla campeã foi de Alegrete, Rodrigo Alemão e Gabriel Rossi levaram a melhor sobre a dupla também de Alegrete, formada por Dill e Lord.

Alegretenses dominaram a competição

O 3º lugar no masculino foi dividido entre as duplas Tica e Jean de Alegrete e Ismael e Tatu de Manoel Viana.

Dupla vianense garantiu o terceiro entre os homens

A arbitragem do evento esteve a cargo do árbitro Evandro Dias que fez um excelente trabalho, elogiado pela organização.

Felipe Ribeiro da Extreme Invictus agradeceu os participantes bem como salientou os patrocinadores. “Sem eles nada disso teria acontecido. Muito obrigado”, destacou Ribeiro. Empresas como Açaí no Carrinho, Bolt Academia, Auto Lavagem.com, Juliano Paim, Barber, Escola de Música Oficina do Som, Vereador João Leivas, Vidraçaria Real apoiaram o esporte. No mês de maio a Extreme Invictus promete a segunda edição do Horizon Beach.

Fotos: Vanderson Bueno