Primeira onda de frio do ano deve chegar ao RS ainda em março, trazendo mínimas de até 5°C

Uma onda de frio significativa deve chegar ao Rio Grande do Sul ainda em março, trazendo mínimas de até 5°C para algumas cidades da Campanha e da Serra . De acordo com a Somar Meteorologia, as menores temperaturas serão registradas entre terça (30) e quarta-feira (31).

O meteorologista Fábio Luengo explica que esse período mais gelado será resultado de uma frente fria que começa a avançar sobre o Estado no domingo (28). Segundo ele, é comum que ondas desse tipo aconteçam logo no início do outono, principalmente porque a região ainda está sob efeito do fenômeno La Niña:

— Apesar de o fenômeno estar perdendo intensidade, ele permite que essas ondas de frio mais intensas ocorram. Eu não falaria em geada, mas é uma onda de frio bem significativa.

As temperaturas devem começar a baixar gradativamente na segunda-feira (29), e o pico de frio está previsto para 30 e 31 de março. Diante disso, Luengo aponta que há chances de muitas cidades gaúchas registrarem a manhã mais fria do ano nesses dois dias.

De modo geral, as mínimas devem ficar em uma média de 9°C a 12°C. Em Porto Alegre, a previsão é de que a temperatura varie entre 10°C e 15°C no período.

— No dia 30, as chances de mínimas mais baixas são maiores na região da Campanha e, no dia 31, na Serra. Geralmente o frio chega um pouco antes na Campanha, mas será uma ou outra cidade que vai registrar essas temperaturas, e não a região inteira — esclarece.

Já as máximas permanecem em torno de 21°C e 24°C em grande parte do Estado na segunda (29) e na terça (30). Nos Campos de Cima da Serra, entretanto, os termômetros não devem passar dos 18°C. Na quarta-feira (31), as temperaturas sobem um pouco, variando entre 23°C e 26°C na maioria das cidades, e chegando a 20°C na Serra.

O frio mais intenso deve permanecer no Rio Grande do Sul até 1º de abril, começando a perder força somente na sexta-feira (2). Ainda de acordo com a Somar, não há previsão de chuva para esse período, considerando que a onda de frio avança após o domingo (28), quando as precipitações diminuirão no Estado.