Após redução dos preços pela Petrobrás, gasolina baixou, mas está com os dias contados

Compartilhe















Depois que a Petrobras anunciou no último dia 24, uma redução de R$ 0,11 nos preços do litro da gasolina e do óleo diesel em suas refinarias, o valor interferiu nos postos de combustíveis de Alegrete. O preço novo teve uma queda de 4% nas refinarias e entrou em vigor no dia 25. Já o litro do diesel teve uma redução de 3,8%, segundo informações divulgadas pela empresa.

A reportagem do Portal Alegrete Tudo, conferiu o preço em cinco estabelecimentos de forma aleatória e constatou a redução de até R$ 0,20 em alguns nos valores praticados na semana passada. O litro do diesel comum é vendido a R$ 4,33, em apenas um dos entrevistados o valor foi de R$ 0,16 a mais.

O litro da gasolina comum é encontrado a R$ 5,98 e R$ 5,99. Já a aditivada que chegou a ser vendida por R$ 6,27, nesta sexta-feira (26), foi encontrado o valor mais barato a R$ 6,09. O preço médio entre os entrevistados foi de R$ 6,13. O litro mais caro da aditivada foi de R$ 6,19.

A nota da Petrobras reforçou que a companhia baseia os preços dos combustíveis em variações no mercado internacional e na taxa de câmbio. O preço para o consumidor final, no entanto, ainda sofre o acréscimo de impostos, da mistura obrigatória de etanol e das margens das distribuidoras e postos de combustíveis.

Mas a notícia não é boa para os próximos dias. Segundo fonte da Sulpetro, os preços de pauta dos combustíveis terão novo aumento em 1º de abril.

Os preços de pauta para cálculo do ICMS-ST sobre os combustíveis sobem em 1º de abril (quinta-feira), com exceção do GNV. De acordo com o Ato Cotepe/PMPF nº 9, de 24 de março do Confaz. Os novos valores a partir de abril, ainda são incertos. Numa amostra revelada pela Sulpetro, o cenário é da Gasolina Comum ultrapassar os R$ 6,00 e aditivada chegar acima dos R$ 6,30.

Júlio Cesar Santos Foto: reprodução