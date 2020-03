Primeira suspeita de Coronavírus na Fronteira

Um alemão estava viajando pelo Uruguai, Brasil e Argentina, chegou em um ônibus na aduana de Paso de los Libres, na tarde de ontem.

-“O homem com suspeita de estar infectado com coronavirus, no momento está isolado”, afirmou o diretor do Hospital San José.

“Estamos preparados e ativamos o protocolo”, disse Ferreira Dame na LT 12. O homem da Alemanha passou pela Espanha, Uruguai, Brasil e chegou à Ponte Internacional com tosse na tarde de hoje (12), um dos sintomas do coronavírus. O hospital local possui um setor e pessoal especializado para a pandemia, destacou Dame, que também queria trazer tranquilidade à população, enfatizando que o importante é a prevenção.

Fonte: Rádio Nacional LT12, Paso de los Libres.