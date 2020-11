Primeiro e único debate dos candidatos à Prefeitura de Alegrete será nesta quinta-feira

O Centro Empresarial promove, em parceria com Portal Alegrete Tudo e Rádio Nativa, o primeiro e único debate deste pleito 2020, com os candidatos à Prefeitura de Alegrete. O evento será transmitido, ao vivo, no próximo dia 12, às 20h, através da página do Portal Alegrete Tudo(https://www.facebook.com/PortalAlegreteTudo/) e da rádio Nativa(FM 105.9).

Foram convidados os quatro candidatos à Prefeitura, Márcio Amaral (MDB), Jetter Souza (PP), Maria do Horto(PT) e Vânia Guerra(PRTB).

Alegrete conta com mão de obra de apenados para limpeza de espaços públicos

O debate eleitoral possui muita relevância por vários motivos. É um canal importante para que a população possa analisar os candidatos que serão abordados sobre inúmeros temas referente à gestão pública do Município. Com campanhas mais curtas e menos gastos do que os anos anteriores, os candidatos tiveram pouco tempo para divulgarem suas propostas. Uma oportunidade para que os eleitores também analisem suas propostas diante de abordagens como saúde, funcionalismo, educação, segurança, geração de emprego, entre outros.

O debate eleitoral não é bom apenas para os candidatos. O espaço de confronto de ideias, é também a oportunidade do eleitor comparar os posicionamentos e alcançar conclusões mais embasadas a respeito dos mesmos.

Além disso, o debate eleitoral é o momento da campanha em que os candidatos estão mais expostos e tudo depende do preparo técnico e emocional de cada um.

Clube do Chevette e familiares realizam comovente homenagem ao taxista Tiago Martins, morto há dois anos num latrocínio

O evento acontece no restaurante do Sindicato no Parque Doutor Lauro Dornelles, na Avenida Tiaraju. Não haverá plateia presente. Serão respeitadas as regras de distanciamento, com uso obrigatório de máscara (a ser retirada somente no momento em que os candidatos falarem).

Todo o regramento do debate foi minuciosamente pensado para que todos tenham as mesmas oportunidades e possam de forma igualitária expor suas propostas. Também é indispensável destacar que todo o regulamento foi apresentado previamente às assessorias dos candidatos e, desta forma, têm a aprovação de todos. Serão cinco blocos entre a apresentação, temas sorteados, dois blocos de debates entre os candidatos e o encerramento.

A condução do debate será do advogado e radialista, Paulo Edmilson Vaucher Bandeira.