Alegrete registra o primeiro frio mais intenso do ano

A semana iniciou com bastante frio, em Alegrete, como estava nas previsões de institutos de meteorologia.

Com a mínima de 5º C, este é o primeiro frio mais intenso do ano registrado ainda no mês de maio.

O frio chegou, este ano, antecipado, porque normalmente as temperaturas mais baixas são registradas em Junho, quando começa oficialmente o Inverno.

Frio em Alegrete

Na rua, bem cedo, os que iam para o trabalho já com novos figurinos que a estação requer.

a lareira para aquecer o frio

A noite de domingo(15), já foi fria e muitos começaram os fogos nas lareiras para aquecer os ambientes.

A previsão é de que esta semana seja de muito frio aqui na Região, o que requer cuidados especiais em agasalhasos, ingerir alimentos mais quentes e sempre tomar muita água.