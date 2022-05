Embriagada e sem CNH, mulher colide em poste de energia e é presa pela BM

No início da madrugada desta segunda-feira(16), uma mulher, de 22 anos, que dirigia uma Mitisubishi, perdeu o controle da caminhonete e colidiu contra um poste de energia elétrica, na saída da Ponte Borges de Medeiros, na Avenida Eurípides Brasil Milano, em direção ao Centro.

De acordo com informações dos policiais militares, a motorista e um carona, de 60 anos, foram encaminhados à UPA pelo Samu.

Eles estavam com lesões leves. Os airbags do veículo acionaram no momento do impacto.

A mulher que dirigia a Mitisubishi não tem Carteira Nacional de Habilitação.

Ela foi convidada a realizar o teste do etilômetro devido ao visível estado de embriaguez e o resultado foi de 0,64mg/l de álcool expelido pelos pulmões.

O teste do etilômetro foi realizado através do Comando Rodoviário da Brigada Militar.

Diante da situação a motorista foi encaminhada à Delegacia de Polícia de Alegrete, onde foi determinado prisão em flagrante por embriaguez ao volante.

O crime é afiançável e, caso a mulher não pague o valor estipulado, será conduzida ao Presídio Estadual de Alegrete.

O veículo teve danos de grande monta na dianteira.

O acidente foi na Avenida Eurípides Brasil Milano próximo à Ponte Borges de Medeiros em Alegrete.

A Brigada Militar atendeu a ocorrência com apoio do Samu e Comando Rodoviário da Brigada Militar.