Primeiro ônibus do transporte coletivo de Alegrete entrou no clima de Natal

O clima de Natal inspira cidades, empresas e pessoas. Em Alegrete, quem passa pela Avenida República Riograndense se contagia com a ideia do empresário João Nogueira. Há cinco dias, o primeiro transporte coletivo da cidade, um Austin 1948, está totalmente decorado. O ônibus com uma iluminação especial chama atenção de todos que passam pelo local. São vários os registros de uma relíquia.

De acordo com João Nogueira, a ideia surgiu nesta última semana. A empresa engajada no espírito natalino, pensou em uma forma diferente de desejar a todos os alegretenses um Feliz Natal.

O Austin 1948 foi o primeiro transporte coletivo da cidade e por muitos anos desfilou pelas ruas de Alegrete em datas especiais, como cavalgadas, Semana Farroupilha e outros eventos. Mas desde 2011, tem ficado na garagem da empresa, ano em que Jesus Nogueira faleceu, um dos fundadores da empresa que há época era Vaucher- Nogueira, até o ano de 1988 quando houve a separação das empresas.

O empresário lembra com emoção que o pai era um homem muito generoso e por diversas vezes ouviu relatos de ações beneficentes realizadas pelo patriarca da família Jesus Nogueira.

Este foi o primeiro ano em que o carro ficou em exposição no Natal. “Lembro desde criança que meu pai trabalhava durante o dia no DAER e à noite ele e minha mãe eram os responsáveis pela manutenção dos ônibus”- comentou.

O ônibus decorado vai permanecer em exposição até a virada do ano novo.