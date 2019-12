As principais causas de acidentes e multas em Alegrete

O número acentuado de acidentes em Alegrete é um tema que está sempre em discussão.A violência no trânsito é uma das principais causas de morte no país. Este ano já fez sete vítimas no Município.

De acordo com a Guarda Municipal, a imperícia, imprudência e a desatenção dos alegretenses no trânsito, principalmente relacionada ao uso do celular e a pressa, são os principais agravantes.

A reportagem do PAT procurou o diretor da Guarda Municipal, Angelo Tertuliano e o guarda Municipal, Luciano Vaz, para uma entrevista sobre os dados de novembro. Os guardas municipais, que já estão há mais de 20 anos, coordenando as ruas de Alegrete, disseram que a maioria dos acidentes ocorre pelas distrações, inclusive o aparelho telefônico, a velocidade incompatível devido à pressa. “É perceptível que tudo gira como se o tempo sempre estivesse no limite, os condutores já saem pensando em quantos minutos vão demorar para chegar no destino. Neste percurso, passam sinal vermelho, atendem celular, realizam ultrapassagens irregulares, andam na contramão da via, entre outras irregularidades. Além dos casos de fila dupla em frente a educandários.” – pontuaram.

Quanto à sinalização, Ângelo acrescenta que placa de PARE, deve-se parar, não é apenas reduzir e seguir. Em casos em que não há sinalização nos cruzamentos, a preferência é sempre para o condutor que está à direita. Os guardas municipais complementam ressaltando que o número de condutores sem Carteira Nacional de Habilitação é bem expressivo e, para isso, tem que ter mais fiscalizações, entretanto, a deseducação e imprudência nas ruas são de ambos motoristas, com ou sem CNH. As manobras incorretas, conversões e falta de atenção são recorrentes.

Atualmente, Alegrete tem cerca de 37 mil veículos, destes a concentração maior é de caminhonetes. Isto corresponde que para cada duas pessoas há um carro, para a população do município em torno de 78 mil é bem expressivo.

Essa situação se reflete diretamente nas vias que em alguns momentos ficam congestionadas. “O estudo realizado e as mudanças realizadas depois de um estudo da empresa Consórcio 3C e Pró Cidade, relacionadas ao Plano de Mobilidade Urbana, auxilia porque as ruas da cidade são estreitas e não podem ser alargadas, contudo, o trânsito binário se torna mais seguro.

No mês de novembro, o total de acidentes foi de 42. Destes, 29 com danos materiais, 13 com lesões corporais. Esse número de ocorrências envolveu 62 veículos leves, oito motos, três caminhões e um ônibus. Neste mesmo período foram realizadas 212 multas, as mais frequentes por uso de celular, veículo não licenciado, embriaguez ao volante, dirigir sem CNH, faróis apagados e estacionamento irregular. Os dois primeiros do ranking são celular, com 33 multas e estacionamento com 23. Estes dados são relacionados à Guarda Municipal, ainda tem um número considerável realizado pela Brigada Militar e àqueles em que os motoristas saem do local sem acionar os órgãos de segurança e as fugas de acidentes.

O diretor da Guarda recorda que em 1999 o município tinha cerca de 17 mil veículos, destes, 2 mil motos. Em pouco mais de 20 anos a frota é superior a 100%. Ele argumenta que há três fatores para o problema: pedestres; condutores de carros leves e motociclistas. “Temos que ter consciência e buscar por um trânsito mais seguro e harmonioso.” – acrescentou.

Quanto às fiscalizações e demais abordagens que não estão com a mesma regularidade, um dos problemas foi exatamente o excesso de ocorrências, que somaram uma demanda muito maior do servidor nos atendimentos. “Houve uma fiscalização maior nos animais em via pública, o número de vias que diariamente são trancadas e sinalizadas, isto nos deixou sem a opção de realizar as fiscalizações que chamamos de PB(Ponto Base). Contudo, há sempre um monitoramento nos locais de maior incidência e para o final de ano haverá fiscalizações em dias e locais distintos” – comentou.